TCL делает гибкий смартфон

В последнее время производители смартфонов стали активно работать в сторону гибких смартфонов. До конца не понятно, будет ли эта затея когда-то реализована в массовом варианте, но уже сейчас есть несколько прототипов и они даже неплохо работают. Проблема лишь в том, что не совсем понятно потенциальному покупателю, в чем яркое преимущество гибкого смартфона. Например, вот TCL готовит свою новинку и позиционирует продукт как модель, которая превращается из смартфона в умный браслет. Это крайне достойное решение, которое может быть удобным в повседневной жизни, но это только на словах. У гибкого смартфона не будет крепкого стекла на дисплее, а значит любой удар о стол или ручку двери повредит ваше устройства, которое висит на руке.