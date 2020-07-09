TCL представила 10 Plus

Компания TCL пользуется довольно приличной популярностью на мировом рынке, но нельзя сказать, что производитель прямо покорил пользователей своими гаджетами. Однако преимущество продукции данной компании не в том, что она какая-то очень крутая и необычная, а в том, что производитель предоставляет возможность пользователю купить классный продукт за разумные деньги и потом наслаждаться работой с гаджетом, не думая о том, что еще пять лет нужно выплачивать кредит за устройство. Сейчас вот компания представила на рынке России доступный смартфон бюджетного типа 10 Plus, который может и не обладает какими-то невероятными характеристиками, но при этом достаточно мощный, с хорошей камерой и набором всех тех функций, которые вам нужны.