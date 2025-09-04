TCL представила портативный проектор PlayCube

Сегодня компания TCL на выставке IFA 2025 привлекла внимание аудитории к необычному проектору PlayCube, который сочетает в себе отсылки к кубику Рубика и роботу TARS из «Интерстеллара». Это компактный проектор с поддержкой Google TV и автономной работой до трёх часов, который впервые показали в январе как концепт, а теперь его можно будет купить с 5 сентября у официальных ритейлеров. Правда, цена в 799 евро (около 930 долларов) заставляет задуматься, стоит ли он этих денег, несмотря на эффектный дизайн. TCL позиционирует PlayCube как устройство для «кемпингового кинотеатра», что звучит довольно интересно.

Проектор сертифицирован для Netflix, а его необычная поворотная конструкция позволяет легко менять угол проекции. Встроенный интеллектуальный софт автоматически фокусирует картинку, корректирует трапецию, обходит препятствия и выравнивает изображение. Габариты устройства составляют всего 15 на 9,7 и на 9,7 сантиметра при весе 1,2 килограмма. Он оснащён стеклянной линзой и способен выдавать картинку в разрешении 1080p с яркостью 750 ISO люмен — этого хватит для небольшой проекции днём и полноценного киноэкрана ночью. Уровень шума не превышает 26 децибел, что легко перекрывается встроенной 5-ваттной акустикой, а при необходимости можно подключить наушники через разъём 3,5 мм. В арсенале также есть HDMI, USB и поддержка Wi-Fi. Довольно интересный гаджет, но, конечно, немного странно ехать на природу, чтобы там смотреть фильмы.
