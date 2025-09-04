TCL представила портативный проектор PlayCube

Проектор сертифицирован для Netflix, а его необычная поворотная конструкция позволяет легко менять угол проекции. Встроенный интеллектуальный софт автоматически фокусирует картинку, корректирует трапецию, обходит препятствия и выравнивает изображение. Габариты устройства составляют всего 15 на 9,7 и на 9,7 сантиметра при весе 1,2 килограмма. Он оснащён стеклянной линзой и способен выдавать картинку в разрешении 1080p с яркостью 750 ISO люмен — этого хватит для небольшой проекции днём и полноценного киноэкрана ночью. Уровень шума не превышает 26 децибел, что легко перекрывается встроенной 5-ваттной акустикой, а при необходимости можно подключить наушники через разъём 3,5 мм. В арсенале также есть HDMI, USB и поддержка Wi-Fi. Довольно интересный гаджет, но, конечно, немного странно ехать на природу, чтобы там смотреть фильмы.