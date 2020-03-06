TCL представляет концепцию раскладного телефона

TCL представляет новую концепцию смартфона с дисплеем. Идея заключается в том, что можно держать устройство в одной руке и использовать его как любой другой смартфон. Но когда нужно больше места на экране, можно нажать кнопку, чтобы увеличить экран, и сделать его более похожим на планшет.

Концепция гибких дисплеев TCL планировалось продемонстрировать на Mobile World Congress, пока выставка не была отменена из-за вспышки коронавируса. Таким образом, TCL представляет свои новые концепции в начале марта, а не в конце февраля.

TCL говорит, что концептуальный телефон имеет 6,75-дюймовый AMOLED-дисплей, который при расширении становится 7,8-дюймовым экраном, а внутренние двигатели управляют вращением и раскатыванием.

Складной телефон может иметь несколько преимуществ по сравнению со складным. TCL говорит, что его концептуальное устройство, например, имеет толщину всего 9 мм. Для сравнения, Samsung Galaxy Fold составляет 15,5 мм в сложенном состоянии пополам. Также концептуальный телефон TCL не имеет «складок» из-за «большей оси и проката»

Компания также представила еще одно новое концептуальное устройство, которое представляет собой 10-дюймовый планшет. С тройным дизайном, который позволяет ему стать 6,65-дюймовым устройством в сложенном виде.