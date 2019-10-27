TCL смартфон, который можно сложить на три части

TCL стремится изменить определение складных форм с форм-фактором, состоящим из трех экранов. Китайский производитель использовал в конструкции две петли, каждая из которых складывается в противоположном направлении, и в итоге получается комбинация Galaxy Fold и Mate X в одной упаковке.

В 10-дюймовом планшете используется запатентованный «DragonHinge» и шарнир в виде бабочки, благодаря чему на внешней стороне всегда появляется одна складка, что исключает необходимость использования внешнего дисплея, подобного складному Samsung.

Телефон также становится довольно громоздким, когда устройство полностью складывается, избавляясь от любой тонкости, так как корпус выглядит как три телефона, склеенные вместе. Другая информация о безымянном прототипе TCL включает в себя четыре камеры сзади и зарядный порт USB-C.

Поскольку рынок складных смартфонов еще находится в зачаточном состоянии, еще неизвестно, сможет ли китайская компания успешно реализовать этот форм-фактор, который выглядит еще более сложным и хрупким, чем существующие складные модели.