TCL совместно с Huawei создала и выпустила новый смартфон

TCL представила в Китае новый смартфон под названием FFALCON Thunderbird FF1 — этот новый представитель среднего класса, разработанный совместно TCL и Huawei, предлагает вполне неплохие функции. Например, дисплей с высокой частотой обновления и вырезом для двойной фронтальной камеры, 64-мегапиксельная тройная камера на тыльной стороне, чип серии Dimensity 9, емкость встроенной памяти до 256 ГБ и приличный аккумулятор с возможностью быстрой зарядки. Для представителя среднего класса это вполне достойный показатель, особенно если учитывать цену продукта. Также FFALCON Thunderbird FF1 имеет 6,67-дюймовый диспдей с матрицей IPS и с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 120 Гц.

Квадратный модуль камеры, расположенный на задней панели FFALCON Thunderbird FF1, включает 64-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1,7, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную линзу для оценки глубины резкости. Кроме того, смартфон работает под управлением ОС Android 11. Дополнительно смартфон может похвастаться двумя SIM-картами, поддержкой сотовых сетей 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и даже портом USB-C. Последнее на самом деле удивляет, так как производители смартфонов среднего класса обычно используют более устаревшее решение. Варианты FFALCON Thunderbird FF1 на 128 и 256 ГБ стоят 386 долларов и 432 доллара соответственно. Купить устройство можно будет с 10 сентября, доставка из Китая в Россию, естественно, работает.
Комментарии и отзывы FFALCON Thunderbird FF1
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