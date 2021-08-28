TCL совместно с Huawei создала и выпустила новый смартфон

Квадратный модуль камеры, расположенный на задней панели FFALCON Thunderbird FF1, включает 64-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1,7, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную линзу для оценки глубины резкости. Кроме того, смартфон работает под управлением ОС Android 11. Дополнительно смартфон может похвастаться двумя SIM-картами, поддержкой сотовых сетей 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и даже портом USB-C. Последнее на самом деле удивляет, так как производители смартфонов среднего класса обычно используют более устаревшее решение. Варианты FFALCON Thunderbird FF1 на 128 и 256 ГБ стоят 386 долларов и 432 доллара соответственно. Купить устройство можно будет с 10 сентября, доставка из Китая в Россию, естественно, работает.