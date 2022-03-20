TEAMGROUP представила систему охлаждения T-FORCE SIREN для процессора и SSD-накопителя

TEAMGROUP представляет новую универсальную систему жидкостного охлаждения серии T-FORCE SIREN AIO для ЦП и SSD-накопителя.

T-FORCE SIREN All-in-One ARGB поддерживает все представленные на рынке сокеты, а также получит совместимость с LGA 1700 и будущим разъемом AM5. Система охлаждения позволяет пользователям решить проблемы с нагревом как процессора, так и твердотельного накопителя с помощью простой установки и помогает обеспечить стабильную работу, когда оба компонента находятся под большими нагрузками, способствуя увеличению срока службы оборудования. Водоблок оснащен полностью настраиваемой подсветкой. На данный момент, компания еще не объявила о размерах радиаторов, ценах или доступности.