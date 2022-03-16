TEAMGROUP представила систему жидкостного охлаждения серии T-Force SIERN для сокетов AMD AM5 и Intel LGA 1700

TEAMGROUP объявила о выпуске систему жидкостного охлаждения серии T-Force SIERN, которые обеспечивают охлаждение как процессора, так и твердотельного накопителя.

Система двойного охлаждения жидкостного охладителя серии T-FORCE SIREN All-in-One ARGB поддерживает широкий спектр сокетов Intel и AMD, включая новейшие сокеты LGA 1700 и AM5 , а его тщательно разработанные водяные блоки созданы для массового потребителя. Система жидкостного охлаждения серии T-FORCE SIREN позволяет геймерам решить проблемы с нагревом как процессора, так и твердотельного накопителя с помощью простой установки и помогает обеспечить стабильную работу, когда оба компонента находятся под большими нагрузками, способствуя увеличению срока службы оборудования. В дополнение к нескольким запатентованным T-FORCE радиаторам для твердотельных накопителей компания разработала универсальную систему жидкостного охлаждения SIREN GD240E ARGB для процессоров, а также первое устройство для охлаждения твердотельных накопителей PCIe Gen5.0 следующего поколения. TEAMGROUP продолжит поставлять потребителям по всему миру широкий спектр продуктов для охлаждения, чтобы обеспечить более стабильную и эффективную работу с компьютерами.
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