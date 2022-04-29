TEAMGROUP выпустила универсальную систему жидкостного охлаждения T-FORCE SIREN GD360E ARGB

TEAMGROUP не только продолжает поставлять классические продукты, но и предлагает совершенно новые дизайны. После выпуска в прошлом году классического жидкостного охлаждения ЦП SIREN GD240/GD240E ARGB, вызвавшего шумиху во всем мире, сегодня TEAMGROUP выпустила жидкостное охлаждение ЦП T-FORCE SIREN GD360E ARGB с водяным охлаждением.

Блок и радиатор имеют элегантную двухцветную зеркальную отделку. Кулер поставляется с тремя высокоскоростными вентиляторами ARGB и поддерживает различное программное обеспечение для управления освещением, что позволяет потребителям создавать уникальные и ослепительные системы ARGB по своему желанию. Кроме того, тепловые характеристики были значительно улучшены, чтобы обеспечить наилучшее возможное охлаждение.

T-FORCE SIREN GD360E ARGB — это 360-мм жидкостный кулер, который превосходен как по внешнему виду, так и по функциям. Его привлекательный и стильный водоблок с черно-белой зеркальной отделкой сочетается с тремя мощными вентиляторами с высокой скоростью вращения. Кулер также совместим с программным обеспечением для освещения, таким как ASUS Aura Sync, ASROCK-Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync и другими, что дает игрокам свободу создавать свои собственную многоцветную систему ARGB. Он также оснащен алюминиевым водоблоком с медным основанием, ребристым радиатором высокой плотности и насосами, работающими на высокой скорости 4000 об/мин. Вентиляторы также поддерживают PWM (широтно-импульсная модуляция), интеллектуальный метод управления вентиляторами, который может регулировать скорость вращения в зависимости от температуры для достижения наилучших результатов охлаждения.

Кулер T-FORCE SIREN GD360E ARGB оснащен сверхмощными насосами, которые работают со скоростью 4000 об/мин, что обеспечивает выдающуюся эффективность охлаждения, а также низкий уровень шума. Насос сочетается с вентиляторами с гидродинамическими подшипниками, что позволяет кулеру поддерживать низкий уровень шума даже на высоких скоростях, чтобы игроки могли наслаждаться красивой подсветкой ARGB, а также отличной производительностью. Помимо идеальной совместимости со многими существующими сокетами Intel и AMD, новый жидкостный кулер также поддерживает новейшие сокеты Intel LGA 1700 и AMD AM5. Интеллектуально спроектированная и тщательно изготовленная система жидкостного охлаждения ЦП T-FORCE SIREN GD360E ARGB предоставляет потребителям абсолютную гибкость для создания собственных персонализированных настроек.