TECNO POVA 6 Neo получит 8 ГБ ОЗУ

В базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о смартфоне TECNO POVA 6 Neo, который еще не был представлен официально. Источник подтверждает наличие плоского экрана с разрешением 2460:1080 пикселей (плотность 480 PPI), 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali G57, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной фирменной прошивки Hi OS 13 на основе операционной системы Android 14.

Напомним, что недавно был представлен смартфон Pova 6 Pro 5G, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, платформой MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 70-Вт проводной зарядки и обратной зарядки мощностью 10 Вт, 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
Так снимает камера Zeiss в Vivo X Fold 3 Pro. Фото …
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фото, сделанные на еще не представленный официально скла…
Инсайдер раскрыл европейские цены на Samsung Galaxy S24…
Авторитетный информатор Роланд Квандт раскрыл цены на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S24 для …
ИИ-функции Galaxy S24 будут доступны и на Galaxy S23…
Вчера пресс-служба Samsung UK поделилась информацией, показывающей все функции Galaxy AI, которые уже дос…
Смартфон iQOO Z9 получит топовый процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z9 Turbo, который е…
Официально: Realme 12+ 5G представят 29 февраля …
Компания Realme официально объявила, что смартфоны Realme 12+ 5G и Realme 12 Pro+ 5G будут представлены в…
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 11 Ultra…
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Zenfone 11 Ultra, которая оценена в 10…
В сети появились рендеры OnePlus 13…
Сегодня в сети официально показали первый рендер смартфона OnePlus 13, который должен появиться в продаже…
Xiaomi 14 Ultra появился на неофициальных рендерах…
Если верить информации зарубежных изданий, смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен официально 25 февра…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor