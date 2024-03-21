TECNO POVA 6 Neo получит 8 ГБ ОЗУ

В базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о смартфоне TECNO POVA 6 Neo, который еще не был представлен официально. Источник подтверждает наличие плоского экрана с разрешением 2460:1080 пикселей (плотность 480 PPI), 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali G57, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной фирменной прошивки Hi OS 13 на основе операционной системы Android 14.

Напомним, что недавно был представлен смартфон Pova 6 Pro 5G, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, платформой MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 70-Вт проводной зарядки и обратной зарядки мощностью 10 Вт, 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.