TECNO POVA 6 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона TECNO POVA 6 Pro, который еще не был представлен официально. Устройство подтвердило наличие 8-ядерной однокристальной системы с тактовой частотой до 2,4 ГГц (предполагается, что это 6-нанометровая платформа MediaTek Dimensity 6080 с графическим адаптером Mali G57 и модемом для сотовых сетей пятого поколения), 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. В одноядерном испытании аппарат набрал 770 баллов, а в многоядерном тестировании 2096 баллов. Официальный релиз смартфона может состояться уже через несколько дней на выставке MWC 2024.