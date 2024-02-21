TECNO POVA 6 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона TECNO POVA 6 Pro, который еще не был представлен официально. Устройство подтвердило наличие 8-ядерной однокристальной системы с тактовой частотой до 2,4 ГГц (предполагается, что это 6-нанометровая платформа MediaTek Dimensity 6080 с графическим адаптером Mali G57 и модемом для сотовых сетей пятого поколения), 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. В одноядерном испытании аппарат набрал 770 баллов, а в многоядерном тестировании 2096 баллов. Официальный релиз смартфона может состояться уже через несколько дней на выставке MWC 2024.

Смартфон Samsung Galaxy XCover7 работает без батареи…
Компания Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover7, который, в числе прочего, может похваста…
Samsung для Galaxy A55 показали на фото …
Профильное издание Appuals опубликовало подборку фотографий еще не представленных официально смартфонов S…
Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24…
Компания Samsung анонсировала флагманские смартфоны Galaxy S24 и Galaxy S24+, которые оценены от 800 и от…
Официально: OnePlus 12R выпустят 23 января …
Компания OnePlus объявила, что смартфон OnePlus 12R будет официально представлен 23 января. Перед нами гл…
OnePlus Ace 3 показали в цвете Mingsha Gold…
Компания OnePlus опубликовала изображения смартфона OnePlus Ace 3 в совершенно новой расцветке Mingsha Go…
Опубликовано сравнение камер Samsung Galaxy S24 Ultra и iPho…
YouTube-канал MacRumors опубликовал сравнение камер флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra vs iP…
Официально: Nothing Phone (2a) готов к выходу …
Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Nothing Phone (2), подтвердив скорый релиз устройства. Дата…
Смартфон Lava Storm 5G оценен в 145 долларов …
Компания Lava пополнила ассортимент смартфонов моделью Storm 5G, которая оценена на дебютном индийском ры…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor