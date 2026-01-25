TECNO POVA Curve 2 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Tecno POVA Curve 2 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометрового процессора MediaTek MT6858 с максимальной частотой 2,5 ГГц, графическим адаптером ARM Mali-G610 и 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 967 и 2645 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее смартфона засветился в базе сертификации TÜV Rheinland, из которой стало известно о дисплее с разрешением 1080:2436 точек и аккумуляторе ёмкостью 7750 мАч.