TECNO POVA Curve 2 5G с АКБ на 8000 мАч оценили в 310 долларов

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA Curve 2 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2644:1208 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, ШИМ-диммированием 2304 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, предустановленной прошивкой HiOS 16 на ОС Android 16, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, чипом усиления мобильной связи G1, защитой влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, динамиком с поддержкой Dolby Atmos и корпусом толщиной 7,42 мм. Цена базовой версии на индийском рынке составляет эквивалент 310 долларов.

Смартфон POCO M8 5G оценили в 210 долларов …
Компания POCO пополнила ассортимент смартфонов моделью M8 5G, которая основана на 4-нанометровой однокрис…
Vivo S50 Pro Mini показали на официальном рендере…
Компания Vivo опубликовала первое официальное изображение смартфона Vivo S50 Pro Mini, которое раскрывает…
HONOR Magic 8 Pro Air показали на фото …
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал первые живые фото смартфона HONOR Magic 8 Pro Air, котор…
Представлен складной смартфон Nubia Fold…
Компания Nubia пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nubia Fold, которая основана на прошлого…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент…
HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюдж…
Рассекречен дизайн Samsung Galaxy S26…
В коде бета-версии оболочки One UI 8.5 обнаружились схематичные изображения смартфонов Samsung Galaxy S26…
Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold уже доступен для предзаказ…
Компания Samsung уже начала принимать предварительные заказы на смартфон Galaxy Z TriFold, хотя он еще да…
iPhone Fold будет толще и тяжелее своих конкурентов…
Производители складных смартфонов, которые работают в этом сегменте уже несколько лет, сейчас стараются у…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor