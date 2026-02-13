TECNO POVA Curve 2 5G с АКБ на 8000 мАч оценили в 310 долларов

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA Curve 2 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2644:1208 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, ШИМ-диммированием 2304 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, предустановленной прошивкой HiOS 16 на ОС Android 16, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, чипом усиления мобильной связи G1, защитой влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, динамиком с поддержкой Dolby Atmos и корпусом толщиной 7,42 мм. Цена базовой версии на индийском рынке составляет эквивалент 310 долларов.