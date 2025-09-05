TECNO POVA Slim 5G оценили в 225 долларов

Компания TECNO объявила стоимость смартфона POVA Slim 5G, главной особенностью которого стал корпус толщиной 5,95 мм и массой 156 граммов. Итак, на дебютном индийском рынке за новинку попросят 225 долларов в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также получит батарею ёмкостью 5160 мАч, заднюю панель из аэрокосмического стекловолокна, 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6400 5G, 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2720:1224 пикселя, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м² и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поддержу 10-Вт обратной зарядки, защиту от воды и пыли (IP64), 50-Мп основную и 13-Мп селфи-камеры, а также предустановленную ОС Android 15 с прошивкой HiOS 15.
