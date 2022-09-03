TECNO представила свой первый ноутбук MEGABOOK T1

Популярный бренд смартфонов и умных устройств TECNO презентовал на выставке IFA 2022 первый ноутбук под названием MEGABOOK T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы TECNO. «Начав с основных продуктов, мы запускаем новую перспективную линию устройств. TECNO продолжает производить продукты с прочной репутацией, которые являются стратегическим шагом для бренда и развития интеллектуальной экосистемы TECNO», — сказал Джек Гуо, генеральный директор TECNO.

TECNO MEGABOOK T1 понравится молодым и активным пользователям. Ноутбук выделяется ультратонким корпусом толщиной всего 14,8 мм и весом 1,48 кг с диагональю 15,6 дюйма и ярким дизайном. Он получил аккумулятор способный проработать до 17,5 часов без подзарядки или до 3 дней в режиме ожидания. Блок питания мощностью 65 Вт быстро восполнит ресурс аккумулятора.

TECNO MEGABOOK T1 получил стильный дизайн в котором сочетаются строгие минималистичные линии и зеркальные вставки. Между тем, весь корпус MEGABOOK T1 изготовлен из алюминиевого сплава премиум-класса с приятной текстурой. TECNO MEGABOOK T1 оснащен процессором Intel Core i5-1155G7. Ноутбук будет доступен в двух модификациях: 12ГБ/512ГБ (SSD) и 16ГБ/1ТБ (SSD). Это позволит активно использовать его в повседневной работе, творчестве, просмотре фильмов и роликов на YouTube. Также есть версия с процессором Intel Core i7-1195G7 для высоких потребностей профессиональных дизайнеров.

Ноутбук MEGABOOK T1 оснащен 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением FHD, яркостью 350 нит и 100% sRGB, а также сертификацией TUV Eye Comfort Certification, что позволяет пользоваться им в течение целого дня без вреда для зрения. Звуковая система TECNO VOC, собственная разработка бренда, поддерживает технологию DTS и работает при поддержке ИИ, что обеспечивает полное погружение при просмотре кино или прослушивании музыки. TECNO MEGABOOK T1 — это отличный спутник для работы, учебы и домашних дел, который станет отличным выбором для молодых семей и студентов.

В России новинка появится уже этой осенью.
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