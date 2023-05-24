TECNO создала с художником Сергеем IMAN уникальную инсталляцию

Сегодня, 24 мая, компания TECNO, которая является одним из популярнейших производителей смартфонов и умных устройств в России, официально объявила о создании уникальной 3D-инсталляции в арт-центре «Хлебозавод» в Москве — данное событие компания приурочила к выходу флагманского смартфона PHANTOM V Fold, обладающего складным дисплеем. Данную инсталляцию производитель создавал совместно с известным стрит-арт художником Сергеем IMAN — непосредственно после установки данного объекта художник в рамках перфоманс-шоу раскрасил объект перед посетителями. И это, безусловно, очень интересный способ привлечь внимание к и без того достаточно классному смартфону и бренду в целом — о данном событии говорят все в социальных сетях.

Кроме того, пользователям, которые очень хотят флагманский смартфон PHANTOM V Fold, но при этом желают получить его бесплатно, компания предоставляет и такую возможность — TECNO официально запустила конкурс, в рамках которого смартфон можно получить после выполнения очень простых шагов. Достаточно подписаться на официальную страницу производителя в социальной сети «ВКонтакте», после чего выложить на своей странице фотографию на фоне данной инсталляции с хэштэгом #TECNO_всесложится. Просто шикарная возможность сходить на красивую выставку и посмотреть на современное искусство, плюс поучаствовать в конкурсе и получить шанс выиграть один из лучших смартфонов на современном рынке. Самое время попробовать.
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