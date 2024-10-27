TENAA: Realme GT 7 Pro получит 24 ГБ ОЗУ

Китайский регулятор TENAA рассекретил основные параметры флагманского смартфона Realme GT 7 Pro, презентация которого запланирована на 4 ноября. Также сама Realme раскрыла дизайн грядущей новинки, опубликовав соответствующие тизеры.

Итак, смартфон получит топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 120-Вт быстрой проводной зарядки, корпус с размерами 162,45:76,89:8,55 мм и массой 222,8 грамма, 6,78-дюймовый дисплей Samsung’s Eco² OLED Plus с разрешением 2780:1264 точек и частотой обновления 120 Гц, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, селфи-камеру на 32 Мп, а также основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим приближением) и 8 Мп (сверхширик).