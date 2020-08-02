TENAA раскрыла характеристики смартфона Redmi K30 Ultra

В базе данных регулятора TENAA засветился смартфон под названием Redmi K30 Ultra.

Согласно TENAA, новинка получит 6.67 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана 2400х1080 пикселей. За производительность смартфон отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1000 с тактовой частотой 2.6 ГГц.

Смартфон будет доступен в нескольких модификациях: 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ флэш-памяти.

Также Redmi K30 Ultra получит фронтальную камеру с выдвижным механизмом на 20 Мп. Основная камера получит четыре модуля: 64 Мп + 20 Мп + 8 Мп + 8 Мп. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Когда же официально смартфон представят, к сожалению неизвестно.
Комментарии и отзывы Redmi K30 Ultra
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