TENAA рассекретил смартфон Xiaomi Mi Note 11

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона Xiaomi Note 11 (CC11 на китайском рынке), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения на 64 Мп, селфи-камеру разрешением 20 Мп, 6,8 или 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4150 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленную ОС Android 11, корпус толщиной всего 6,81 мм и массой 157 граммов, а также чёрную, белую, красную, оранжевую, жёлтую, синюю, зелёную, голубую и фиолетовую расцветки. Ориентировочная цена смартфона в Китае составляет 300 долларов.