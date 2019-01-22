Xiaomi Mi8 SE 6/64GB

В последнее время, производители смартфонов все чаще начинают выпускать свои устройства убирая порты для наушников и тем самым подталкивая на беспроводную жизнь. Даже шутки появились про то что в скором времени, порт для зарядного устройства тоже пропадет. Но с появлением беспроводных зарядных устройств, можно задуматься что скорее всего это так и случится. Ведь сейчас популярны беспроводные наушники, беспроводная передача данных и беспроводная зарядка тоже станет популярной. Поэтому мы подготовили ТОП лучших смартфонов с функцией беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy S9 64GB

Смартфон Xiaomi Mi8 SE 6/64GB - компактный, эргономичный корпус из стекла и металла не только великолепно лежит в руке, но и шикарно выглядит. Есть в этом заслуга безрамочного 5,88-дюймового AMOLED-экрана, двойного фотомодуля и дактилоскопического датчика. Качество дисплея не уступает флагманам в параметрах яркости и контрастности, да и высокое разрешение в 2244x1080 пикселей не вызывает нареканий. Технические характеристики предоставлены производительным процессором Snapdragon 710, 4гб/6гб ОЗУ и шустрым видеоадаптером Adreno 616 позволяют выставлять максимальные настройки графики в любых играх. 64гб ПЗУ хватит большинству пользователей, однако слота для MicroSD не предусмотрено. Основные 12 и 5-мегапиксельные фотокамеры прекрасно справляются с фотосъемкой при любых условиях освещения, да и 20-мегапиксельный фронтальный сенсор не отстает. Батарея в 3120mAh с возможностью быстрой зарядки, LTE, OTG и инфракрасный порт лишь подталкивают к покупке отличного девайса.

Apple iPhone Xr 64GB

Смартфон Samsung Galaxy S9 64GB - флагманский смартфон образца 2018 года, сочетающий в одном флаконе чуть ли не все прогрессивные наработки в отрасли. Гаджет сохранил черты внешности предшественника (Samsung Galaxy S8), а нововведения в его дизайне коснулись уменьшения рамки под Super AMOLED экраном, растянувшимся по диагонали на 5.8 дюймов, и переезде сканера отпечатка пальцев под объектив основной камеры. Способы разблокировки смартфона дополнены распознаванием пользователя по лицу и радужной оболочке глаза. Samsung Galaxy S9 64GB работает под управлением топового 8-ядерного чипа Exynos 9810 (для некоторых регионов выпускается версия гаджета с процессором Snapdragon 845), а объём «оперативки» на его борту равен 4 ГБ. Для хранения пользовательских данных выделено 64 ГБ, часть чего отбирает ОС Android 8.0.

Ulefone Armor 5

Смартфон Apple iPhone Xr 64GB - под управлением мощного инновационного восьмиядерного процессора Neural Engine смартфон гарантирует вам высокий уровень быстродействия даже в режиме многозадачности. А для хранения всех личных файлов предусмотрен внутренний накопитель на 64 Гб. Большой шестидюймовый экран идеален для работы с текстовыми документами, интернет-серфинга и игр. Емкого аккумулятора хватит на 25 часов непрерывной беседы. Компания-производитель позаботилась о защите ваших персональных данных. Теперь ключом для телефона станет ваше лицо благодаря улучшенной технологии Face ID.

Blackview BV9500

Смартфон Ulefone Armor 5 - это смартфон в бронированном корпусе, опается на дизайн безрамочных смартфонов. Если раньше покупка защищённого аппарата была компромиссом между выносливостью и внешним видом, то теперь можно не жертвовать ничем. Ulefone Armor 5 предлагает 5,85-дюймовый экран с вырезом, NFC и аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч. Новейшая операционная система Android 8.1.0 Oreo с улучшенными функциями энергосбережения, удобным интерфейсом и новыми эмодзи. Защищен по международному сертификату IP-68. Работает под водой на глубине до 1,5 метров, при температурах от -40 до +60. Корпус полностью герметичен.

Смартфон Blackview BV9500 - главными фишками смартфона является ударопрочный корпус и аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Он соответствует как стандарту MIL-STD-810G так и стандарту IP68. Кроме того, впервые заявлен немецкий стандарт IP69K, устойчивость к горячей воде и струям воды с очень большим напором. Прочие характеристики включают 5,7" экран Full HD+ (18:9), стекло Gorilla Glass 5, чипсет MediaTek MT6763T, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, Android 8.1, 13-Мп фронталку, двойную основную камеру (16 Мп + 0,3 Мп), 10-Вт беспроводную и 24-Вт проводную зарядки.