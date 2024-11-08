TSMC больше не будет продавать чипы в Китай

Некоторое время назад на просторах интернета ходили слухи о том, что компания Huawei получает чипы, изготовленные по технологическому процессу в 7 нанометров, от компании TSMC через посредников (это связано с санкциями США в отношении Китая и местных технологических компаний). А теперь, согласно последним данным, TSMC уведомила своих китайских клиентов по электронной почте, что все поставки чипов на базе 7-нм и ниже будут приостановлены со следующей недели. Правда, это затронет только тех, кто использует технологии TSMC для производства чипов для ИИ, смартфонов и автомобилей. И запрет будет действовать до тех пор, пока производитель полупроводников и Министерство торговли США не согласуют и не утвердят конкретные детали контроля за оборотом полупроводниковой продукции.

Что касается компаний, не попадающих под указанные категории, они всё ещё смогут заказывать необходимые чипы на заводах компании TSMC после подачи лицензии. Естественно, это решение отрицательно скажется на доходах компании, но, по данным аналитиков, вскоре утраченные китайские фирмы будут замещены рядом американских клиентов, что позволит производителю быстро компенсировать незначительные убытки. Но, конечно, данное решение выглядит крайне странным и не совсем рыночным, потому что теперь производители из Китая, которые не под санкциями США и не имеют отношения к Huawei, не смогут покупать необходимую им продукцию. Это станет большой проблемой в будущем.