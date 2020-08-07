TSMC и Foxconn заинтересованы в покупке компании ARM

На прошлой неделе компания NVIDIA объявила о планах приобретения британского разработчика микросхем ARM. Была информация о том, что уже ведутся переговоры о приобретении. Но теперь у NVIDIA появились конкуренты, а именно компании TSMC и Foxconn. Легко понять почему компании проявляют интерес производителю микросхем, поскольку ARM предоставляет чертежи в более чем 90% мобильных чипов в мире. От смены владельца ARM могут пострадать компании Apple, Qualcomm, Samsung, Huawei и другие. Как никрути, среди трех претендентов самые высокие шансы на покупку имеет NVIDIA.