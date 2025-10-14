TSMC построит завод за 49 миллиардов долларов

Практически подтверждено, что компания TSMC начнёт производство 2-нанометровых пластин к концу 2025 года, однако крупнейший в мире производитель полупроводников стремится сохранить лидерство и уже готовится перейти на ещё более продвинутый техпроцесс — 1,4 нанометра, известный под названием A14. Согласно свежему отчёту, компания планирует начать первые этапы производства 1,4-нанометровых пластин на территории Тайваня, причём, по всей видимости, без использования новейших и крайне дорогостоящих литографических машин High-NA EUV от ASML. Издание Commercial Times сообщает, что строительство фабрики для выпуска 1,4-нанометровых чипов в городе Тайчжун начнётся уже к концу текущего года, однако массовое производство ожидается не ранее второй половины 2028 года.

Эти сроки уже фигурировали в ранних отчётах, где также отмечалось, что техпроцесс A14 позволит снизить энергопотребление до 30 процентов по сравнению с нынешними решениями. Исследования и разработка 1,4-нанометрового процесса будут проводиться на заводе TSMC в городе Синьчжу, а набор сотрудников уже стартовал на объекте в Тайчжуне. Разрешения на строительство трёх зданий были выданы ещё в августе, а общий объём инвестиций в проект может достичь колоссальных 1,5 триллиона новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 49 миллиардам долларов США. Это огромные деньги, безусловно, но стоит понимать, что они будут с лихвой отбиваться на момент начала производства.
Sony вернула Xperia 1 VII в продажу…
В начале июня компания Sony выпустила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII, но почти сразу столкн…
Apple хочет выжать Samsung за счёт релиза iPhone 17…
Семейство смартфонов iPhone 17 уже перешло в стадию массового производства, и Foxconn традиционно стимули…
Представлен защищенный смартфон Ulefone RugKing…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью RugKing, одной из особенностей котор…
Официально: Meizu 22 получит аккумулятор 5510 мАч,…
Компания Meizu раскрыла некоторые подробности о смартфоне Meizu 22, который будет представлен уже 15 сент…
Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи…
Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк…
OPPO Find X9 Pro получит батарею на 7500 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл параметры флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro, кот…
Бюджетный Lava Blaze Dragon 5G получил 120-Гц экран…
Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Blaze Dragon 5G, которая основана на 4-н…
Google Pixel 10 Pro оценили в 1000 долларов…
Компания Google пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pixel 10 Pro и Pro XL, которые оцен…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor