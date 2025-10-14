TSMC построит завод за 49 миллиардов долларов

Практически подтверждено, что компания TSMC начнёт производство 2-нанометровых пластин к концу 2025 года, однако крупнейший в мире производитель полупроводников стремится сохранить лидерство и уже готовится перейти на ещё более продвинутый техпроцесс — 1,4 нанометра, известный под названием A14. Согласно свежему отчёту, компания планирует начать первые этапы производства 1,4-нанометровых пластин на территории Тайваня, причём, по всей видимости, без использования новейших и крайне дорогостоящих литографических машин High-NA EUV от ASML. Издание Commercial Times сообщает, что строительство фабрики для выпуска 1,4-нанометровых чипов в городе Тайчжун начнётся уже к концу текущего года, однако массовое производство ожидается не ранее второй половины 2028 года.

Эти сроки уже фигурировали в ранних отчётах, где также отмечалось, что техпроцесс A14 позволит снизить энергопотребление до 30 процентов по сравнению с нынешними решениями. Исследования и разработка 1,4-нанометрового процесса будут проводиться на заводе TSMC в городе Синьчжу, а набор сотрудников уже стартовал на объекте в Тайчжуне. Разрешения на строительство трёх зданий были выданы ещё в августе, а общий объём инвестиций в проект может достичь колоссальных 1,5 триллиона новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 49 миллиардам долларов США. Это огромные деньги, безусловно, но стоит понимать, что они будут с лихвой отбиваться на момент начала производства.