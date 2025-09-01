TSMC повышает стоимость своих чипов

Крупнейший контрактный производитель полупроводников TSMC собирается поднять цены на все современные техпроцессы на 5–10%. Причина — рост затрат на фоне перебоев в цепочках поставок, тарифов США, а также масштабных инвестиций компании в расширение производства. Сегодня TSMC остаётся ключевым поставщиком для крупнейших технологических компаний, включая Apple и NVIDIA, и удерживает лидирующую долю мирового рынка. Спрос на фоне ИИ-бума оказался настолько высоким, что мощности компании полностью загружены. Однако, несмотря на это, прибыльность тайваньского гиганта снизилась, и теперь он переложит часть нагрузки на клиентов. Повышение коснётся передовых узлов — 5/4 нм, 3 нм и 2 нм.

При этом производство на устаревших техпроцессах, наоборот, может подешеветь. Дополнительным фактором стало укрепление тайваньского доллара в последние недели, что также ударило по марже TSMC. Компания активно развивает американское направление, увеличив общий объём инвестиций до 300 миллиардов и построив новые линии на заводе в Аризоне для упаковки и выпуска передовых чипов. В ближайшие годы TSMC намерена выйти на 2 нм и создать в США полностью независимую цепочку поставок. Эксперты отмечают, что при таких масштабах расходов повышение цен было лишь вопросом времени. При этом в условиях отсутствия реальной конкуренции компания может позволить себе диктовать ценовую политику — и, похоже, именно это начинает происходить. Это, конечно, ударит и по потребителям.