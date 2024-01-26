TSMC удвоит производство процессоров для ИИ

По сообщениям западных журналистов, компания TSMC вкладывает огромные инвестиции в расширение производственных мощностей, потому что компания хочет в текущем году удвоить выпуск полупроводниковой продукции — особенно в области производства CoWoS. Упаковка CoWoS считается важной частью создания необходимого аппаратного обеспечения для вычислений на базе искусственного интеллекта, особенно для графических ускорителей для искусственного интеллекта — вроде H100 от NVIDIA. С появлением ажиотажа вокруг генеративного искусственного интеллекта производители графических процессоров делают особую ставку на данное направление производства, что вынуждает производителя полупроводников инвестировать в это направление.

Поскольку спрос в прошлом году был огромным, поставщики вроде TSMC не смогли справиться с потоком заказов — даже после повышения цен на готовую продукцию удовлетворить спрос всё равно не удавалось. Говорится, что лидеры отрасли, такие как AMD и NVIDIA, сыграли огромную роль в росте спроса на CoWoS, и этот тренд, вероятно, продолжится. Соответственно, компания TSMC планирует нарастить производство и к концу 2024 года планирует достигнуть выпуска 32 000 единиц вафель (из них нарезают кристаллы для процессоров), а к концу следующего года эта цифра может потенциально достигнуть 44 000 единиц. Это означает, что компания постоянно работает над модернизацией своих существующих объектов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и удовлетворить спрос NVIDIA и AMD.