Представлена видеокарта PALIT GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC

PALIT Microsystems сегодня анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC. Сочетая внушительный объем видеопамяти GDDR6 12 GB и лаконичный дизайн черного цвета с двумя вентиляторами, Infinity 2 предоставляет честную производительность, не зависящую от объема видеопамяти, по доступной цене. PALIT GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC — это настоящая проверка в реальных условиях рынка ПК. Эта модель фокусируется исключительно на том, что действительно важно: долговечность устройства и надежная производительность для экономичных сборщиков.
- GeForce RTX 3060 продолжает оставаться действующим лидером в опросе Steam Hardware Survey, ей доверяют миллионы геймеров по всему миру. В популярных киберспортивных играх GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC обеспечивает сверхстабильную производительность с высокой частотой кадров в разрешении 1080p.
- С 12 GB видеопамяти GDDR6, эта модель представляет собой доступный «входной билет производительности» для студентов, видеоредакторов и создателей контента, осваивающих обработку видео высокого разрешения, 3D-моделирование и локальные модели ИИ начального уровня, без аппаратных ограничений.
- Для повышения структурной надежности модель имеет защитную пластину на обратной стороне видеокарты, предотвращающую изгиб печатной платы. Специальные вентиляционные отверстия в защитной пластине позволяют воздуху проходить непосредственно через радиатор для оптимизации теплоотвода. Кроме того, встроенная технология 0dB гарантирует полное отсутствие шума с остановленными вентиляторами при легких нагрузках, таких как просмотр YouTube, учебные или офисные приложения, обеспечивая тихую повседневную обстановку.