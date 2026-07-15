Представлена видеокарта PALIT GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC

PALIT Microsystems сегодня анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC. Сочетая внушительный объем видеопамяти GDDR6 12 GB и лаконичный дизайн черного цвета с двумя вентиляторами, Infinity 2 предоставляет честную производительность, не зависящую от объема видеопамяти, по доступной цене. PALIT GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC — это настоящая проверка в реальных условиях рынка ПК. Эта модель фокусируется исключительно на том, что действительно важно: долговечность устройства и надежная производительность для экономичных сборщиков.