TSMC уже строит заводы для 1,4 нм техпроцесса

Центральный научно-промышленный парк Тайваня вскоре станет одной из ключевых площадок для производства передовых процессоров, поскольку именно здесь TSMC построит новый завод второго этапа. Согласно данным отчёта, компания планирует возвести сразу четыре предприятия, которые будут специализироваться на выпуске чипов по техпроцессу 1,4 нанометра. Полноценный запуск производства ожидается во второй половине 2028 года, но уже сейчас проект закладывает основу для выпуска полупроводников нового поколения и создаст тысячи рабочих мест. Как сообщает издание Commercial Times, TSMC представила администрации научного парка документы, подтверждающие намерение начать массовое производство пластин на 1,4-нм техпроцессе.

Первоначальные инвестиции в строительство четырёх заводов составят около 1,5 триллиона новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 49 миллиардам долларов. После завершения строительства компания создаст от восьми до десяти тысяч рабочих мест. Тестовое производство на одном из предприятий планируется запустить к концу 2027 года, а массовый выпуск чипов — во второй половине 2028-го. Несмотря на колоссальные вложения, ожидаемая выручка от одного завода должна превысить 500 миллиардов тайваньских долларов, то есть примерно 16,26 миллиарда долларов в год. Это внушительные деньги, особенно если учесть, что таких заводов у производителя на самом деле очень и очень много. Так что 1,4-нм уже на подходе.