TSMC уже строит заводы для 1,4 нм техпроцесса

Центральный научно-промышленный парк Тайваня вскоре станет одной из ключевых площадок для производства передовых процессоров, поскольку именно здесь TSMC построит новый завод второго этапа. Согласно данным отчёта, компания планирует возвести сразу четыре предприятия, которые будут специализироваться на выпуске чипов по техпроцессу 1,4 нанометра. Полноценный запуск производства ожидается во второй половине 2028 года, но уже сейчас проект закладывает основу для выпуска полупроводников нового поколения и создаст тысячи рабочих мест. Как сообщает издание Commercial Times, TSMC представила администрации научного парка документы, подтверждающие намерение начать массовое производство пластин на 1,4-нм техпроцессе.

Первоначальные инвестиции в строительство четырёх заводов составят около 1,5 триллиона новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 49 миллиардам долларов. После завершения строительства компания создаст от восьми до десяти тысяч рабочих мест. Тестовое производство на одном из предприятий планируется запустить к концу 2027 года, а массовый выпуск чипов — во второй половине 2028-го. Несмотря на колоссальные вложения, ожидаемая выручка от одного завода должна превысить 500 миллиардов тайваньских долларов, то есть примерно 16,26 миллиарда долларов в год. Это внушительные деньги, особенно если учесть, что таких заводов у производителя на самом деле очень и очень много. Так что 1,4-нм уже на подходе.
Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса…
Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь не…
Флагман Redmi K90 Pro Max оценили в 560 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов доступной моделью Redmi K90 Pro Max, которая…
Смартфон POCO C85 оценили в 11 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор продукции Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона …
Xiaomi 17 Pro протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Xi…
Представлен смартфон WIKO X70 с батареей 6100 мАч…
Компания WIKO выпустила на китайский рынок смартфон X70, который обойдется в 195, 225 и 255 долларов за к…
iPhone 20 получит уникальную систему камер…
Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти …
Глобальная версия HONOR Magic V5 получила дату выхода…
Компания HONOR официально объявила, что международная презентация складного смартфона Magic V5 пройдет 28…
Infinix представила геймерский смартфон GT 30…
После серии тизеров компания Infinix официально представила смартфон Infinix GT 30 — модель получила диза…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor