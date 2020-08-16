TUF Gaming A15 игровой ноутбук

ASUS TUF Gaming A15 (FA506) - это модель сертифицирована на прочность военного уровня после успешного прохождения строгих тестов MIL-STD-810H. Эти испытания включают падения, вибрацию, влажность и экстремальные температуры для обеспечения надежности.

Ноутбук TUF Gaming A15 (FA506) оснащен многоядерным мобильным процессором AMD Ryzen 7 4800H и графикой NVIDIA GeForce GTX 1650. Дисплей получил 144 Гц, панель Nano-Edge IPS, адаптивную синхронизацию NVIDIA G-Sync. Также ноутбук оснастили клавиатурой Aura RGB, многоканальный звук Dolby DTS: X Ultra и целый ряд портов для подключения различных устройств, включая множество USB-портов, от стандарта USB 2.0 типа A до USB 3.2 типа C, совместимого с DisplayPort 1.4.

TUF Gaming A15 можно приобрести собственном интернет-магазине ASUS за 1600 долларов.
Комментарии и отзывы TUF Gaming A15 (FA506)
Обзоры:
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Новости:
Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился в продаже

Компания Samsung дала старт продажам ноутбука Galaxy Book S, который был представлен в мае этого года. Ег...
RedmiBook 16 на Intel Ice Lake появился в продаже

Бренд Redmi выпустил в продажу ноутбук Redmibook 16, который основан на чипах Intel Core 10-го поколения....
TUF Gaming A15 игровой ноутбук

ASUS TUF Gaming A15 (FA506) - это модель сертифицирована на прочность военного уровня после успешного про...
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеемОбзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеем
Лучшие квадрокоптеры до 20 000. MJX Bugs 4 WЛучшие квадрокоптеры до 20 000. MJX Bugs 4 W
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1....
Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1.Сегодня на краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств карманного игрового ...
PlayStation 4 Pro самая востребовательна...
PlayStation 4 Pro самая востребовательнаИгровая приставка PlayStation 4 Pro оказалась самой востребованной консолью на Российском рынке в период ...
iPhone 12 получит яркие расцветки. Фото...
iPhone 12 получит яркие расцветки. ФотоПрофильный ресурс Slashleaks поделился рендерами смартфона iPhone 12, выход которого ожидается в сентябре...
Creative SXFI Gamer новая гарнитура с иг...
Creative SXFI Gamer новая гарнитура с игНовая гарнитура Creative SXFI Gamer расширяет возможности для геймеров, благодаря новому режиму Battle - ...
Представлен монитор AOC C27G2ZU с VA мат...
Представлен монитор AOC C27G2ZU с VA матAOC представила новый монитор C27G2ZU. Новая модель обеспечивает восхитительную картинку и плавность в ак...
Новая зарядка OPPO вполне безопасна...
Новая зарядка OPPO вполне безопаснаНекоторое время назад в сети появилась информация о зарядке OPPO 125W Flash Charging, которая обладает де...
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игро...
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игроНа прошлой неделе мы проводили тестирование флагманских игровых наушников ...
Ищем чехол для Samsung Galaxy Note 10...
Ищем чехол для Samsung Galaxy Note 10Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили тенденцию повышения стоимости гаджетов. Некоторые флагм...
Объявлены характеристики смартфона Huawe...
Объявлены характеристики смартфона HuaweИнформация о технических характеристиках будущего смартфона Huawei Mate 40 появилась от известных тестеро...
Обзор Ajax. Беспроводная система безопас...
Обзор Ajax. Беспроводная система безопасСегодня мы поделимся опытом эксплуатации комплексной беспроводной системы безопасности Ajax, включающей з...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видео...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. ВидеоПродолжая изучение видеорегистраторов сезона 2020 года в центре внимания будет PRESTIGIO RoadRunner 415GP...
Новые вкладыши Creative SXFI Trio с техн...
Новые вкладыши Creative SXFI Trio с технКомпания Creative представила новые проводные наушники вкладыши SXFI Trio. Они предназначены для работы с...
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизаторОбзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor