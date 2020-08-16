TUF Gaming A15 игровой ноутбук

ASUS TUF Gaming A15 (FA506) - это модель сертифицирована на прочность военного уровня после успешного прохождения строгих тестов MIL-STD-810H. Эти испытания включают падения, вибрацию, влажность и экстремальные температуры для обеспечения надежности.

Ноутбук TUF Gaming A15 (FA506) оснащен многоядерным мобильным процессором AMD Ryzen 7 4800H и графикой NVIDIA GeForce GTX 1650. Дисплей получил 144 Гц, панель Nano-Edge IPS, адаптивную синхронизацию NVIDIA G-Sync. Также ноутбук оснастили клавиатурой Aura RGB, многоканальный звук Dolby DTS: X Ultra и целый ряд портов для подключения различных устройств, включая множество USB-портов, от стандарта USB 2.0 типа A до USB 3.2 типа C, совместимого с DisplayPort 1.4.

TUF Gaming A15 можно приобрести собственном интернет-магазине ASUS за 1600 долларов.