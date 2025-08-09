ТВ-приставка Xiaomi TV Box S 3rd Gen вышла в Европе

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизионную приставку TV Box S (3rd Gen), работающую под управлением операционной системы Android. Новинка характеризуется 4-ядерным процессором Amlogic S905X5M с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером ARM G310 V2 (производительность GPU выросла на 130%), 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой потокового видео с разрешением 4K, технологий объемного звучания Dolby Atmos и DTS:X, стандартов Dolby Vision и HDR10+, интерфейсами HDMI 2.1 и USB-A 2.0, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также пультом дистанционного управления с поддержкой голосовых команд Google Assistant. В Испании приставка оценена в 75 евро, а во Франции за неё просят 70 евро.