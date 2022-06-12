TWS-наушники Oppo Enco X2 получили поддержку кодека LDAC + LHDC 4.0

Компания Oppo выпустила обновление прошивки, который добавляет поддержку кодека LDAC в наушники Enco X2. Обновление позволит пользователям Android 8.0 и выше переключаться между LDAC и LHDC в настройках. Также сообщается, что Oppo Enco X первого поколения начнет поддерживать протокол LHDC 4.0, а его максимальный битрейт будет увеличен до 900 кбит/с.

Наушники Oppo Enco X2 являются одними из лучших наушников TWS с качественным звуком и функциями. Они сертифицированы Hi-Res Audio и имеют скорость передачи звука 900 кбит/с благодаря поддержке кодека LHDC.

Oppo Enco X2 поставляются с настройкой Dynaudio и получили коаксиальную систему с двумя драйверами SuperDBEE. Они оснащены планарными твитерами с четырьмя магнитами и 11-мм динамическими драйверами со сверхлегкой диафрагмой. Общее время автономной работы составляет 40 часов прослушивания. Есть поддержка активного шумоподавления.