TWS-наушники Sanlepus B1

Sanlepus B1 это TWS наушники с поддержкой Bluetooth версии 5.0. Также наушники получили защиту от воды по стандарту IPX5.

В комплекте с наушниками идут специальные крепление на уши, с помощью которого пользователь не потеряет наушники.

Наушники Sanlepus B1 получили чистый, сбалансированный звук с шумоизоляцией и встроенные высокочувствительные микрофоны в каждом наушнике.

Автономность наушников составляет до 9 часов, в комплекте с наушниками Sanlepus B1 идет зарядный кейс, благодаря этому автономность можно увеличить до 24 часов.

Уровень заряда наушников отображается на дисплее кейса.

Также есть версия и без дисплея. Версия с дисплеем продается за 27 долларов на AliExpress, а версия без дисплея за 24 доллара.