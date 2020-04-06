TWS-наушники Xiaomi Mi Air 2S c беспроводной зарядкой

Китайская компания Xiaomi представила новые беспроводные наушники с названием Mi Air 2S.

Наушники получили такой же внешний вид как и прошедшая версия Mi Air 2, но с другими характеристиками.

Новой серии наушников обновили чипсет и добавили новую технологию бинарной передачи звука одновременно для левого и правого уха наушника.

Наушники Xiaomi Mi Air 2S получили беспроводной способ зарядки стандарта Qi.

Также наушники оснастили поддержкой кодека Bluetooth LHDC, системой активного шумоподавления и двумя микрофонами.

Наушники Xiaomi Mi Air 2S можно приобрести на AliExpress за 56 долларов.