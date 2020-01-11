TWS-наушники с защитой IPX5

Новые беспроводные наушники UKKUER X9 Pro.

Это TWS-наушники с поддержкой Bluetooth версии 5.0 и с зарядным кейсом.

Благодаря специальным дужкам в наушниках можно заниматься заниматься бегом или любым другим видом спорта, не беспокоясь о том, что наушники могут выпасть.

Наушники UKKUER X9 Pro защищены по стандарту IPX5, поэтому ни дождь, ни пот, ни пыль им не страшны.

Емкость аккумулятора наушников составляет 500 мАч. Одного заряда хватит на 4 часа работы и 120 часов в режиме ожидания.

Беспроводные наушники UKKUER X9 Pro можно купить на AliExpress за 22 доллара. На выбор доступно три расцветки: черная, розовая и белая.