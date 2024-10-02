Так снимает Redmi Note 14 Pro+. Фото

В сети появилась подборка фотографий, сделанных на основную камеру новенького смартфона Redmi Note 14 Pro+. Стоит отметить, что снимки были сделаны профессиональным фотографом с использованием дополнительного оборудования в некоторых случаях. Напомним, что в смартфоне используется тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony Light Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма, оптическая стабилизация изображения и динамический диапазон 13,2 EV), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик Samsung S5KJN1 с 60-мм оптикой). На родном для производителя китайском рынке Redmi Note 14 Pro+ оценен в 270 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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