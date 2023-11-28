Так снимает камера Hasselblad в OnePlus 12

Компания OnePlus опубликовала новую порцию фотографий, сделанных на основную камеру флагманскую смартфона OnePlus 12. По предварительным данным, аппарат получит основную камеру, созданную в сотрудничестве с Hasselblad, с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма) и 64 Мп (OmniVision OV64B оптического формата 1/2 дюйма и 70-мм оптикой), топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,30 ГГц, ОС Android 14 «из коробки» и 6,82-дюймовый OLED-экран от BOE с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Официальная презентация OnePlus 12 ожидается 5 декабря.