Так снимает камера в OnePlus Ace 3V. Фото

Компания OnePlus опубликовала фотографии с основной камеры смартфона OnePlus Ace 3V, официальный релиз которого состоится уже сегодня. Ранее производитель подтвердил наличие флагманского 50-Мп датчика изображения от Sony и оптической системы стабилизации в главном модуле. Также говорится об алгоритмах обработки, делающих снимки более четкими. По предварительным данным, OnePlus Ace 3V также получит плоский OLED-экран с разрешением 2772:1240 пикселей (формат 1,5K), до 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.