Так выглядит доступный Samsung Galaxy A22

Авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился изображениями смартфона Samsung Galaxy A22, который может стать самой доступной 5G-моделью в ассортименте корейского производителя. Его ориентировочная цена составляет 185 долларов. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Также Samsung может выпустить 4G-версию на одной из платформ MediaTek Helio и конфигурацией памяти на 3/32 ГБ памяти в нескольких регионах.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A22
Новости:
Флагман LG V70 показали на рендере

Сегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Вп...
Игровой смартфон Redmi K40 получит крупную систему охлаждения

Компания Redmi поделилась очередным тизером игрового смартфона Redmi K40 который будет представлен 27 апр...
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепким смартфоном

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything проверили прочность новенького смартфона Realme 8 Pro, ...
OPPO Reno2 Z, Reno3 A, A91 начали получать обновление ColorOS 11

Разработчики компании OPPO начали развертывание обновления ColorOS 11 на базе OC Android 11 для таких уст...
В Xiaomi Mi 11 Ultra используется экран от Mi Band 5

Если вы следите за новостями рынка смартфонов, то знаете, что компания Xiaomi недавно представила свой но...
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkЛучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получили обно...
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получили обноКитайская компания Xiaomi, выпустила обновление операционной системы до Android 11 в Индии для Mi 10T и M...
Смартфон Moto E7 Power оценен в $100...
Смартфон Moto E7 Power оценен в $100Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto E7 Power, младшая версия которо...
Transcend MTE240S представлен емкостью 5...
Transcend MTE240S представлен емкостью 5Transcend анонсировала твердотельный накопитель MTE240S. Он представлен в форм-факторе M.2-2280. Накопите...
MSI Aegis, Codex, Trident и Infinite ком...
MSI Aegis, Codex, Trident и Infinite комMSI представила обновленные настольные компьютеры. Апгрейд коснулся моделей Aegis, Codex, Trident и Infin...
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали н...
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали нАвторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал качественное изображение складного смартфона Samsung G...
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы...
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часыСегодня мы поделимся опытом эксплуатации недорогих умных часов Blulory BW11, поддерживающих ключевые плат...
EK представила обновленные водоблоки для...
EK представила обновленные водоблоки дляEK обновила серию водоблоков для ЦП Quantum Velocity Full Nickel с освещением D-RGB для всей линейки. Это...
Samsung Galaxy M62 5G получил сертификац...
Samsung Galaxy M62 5G получил сертификацНесколько дней назад компания Samsung Официально представила смартфон Galaxy A52, выпустив устройство в д...
Teclast T40 5G скоро будет запущен...
Teclast T40 5G скоро будет запущенКомпания Teclast сообщила, что скоро представит свой первый планшет с поддержкой сети 5G. Планшет получил...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE ...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE На рынке кулеров представлено довольно мало решений в полностью белом исполнении и еще меньше бюджетных в...
Razer официально представила ЦАП Onyx...
Razer официально представила ЦАП OnyxКомпания Razer сегодня официально представила свой новый гаджет, но это не игровая периферия, как многие ...
Смартфон Lenovo Legion 2 получит 130-Вт ...
Смартфон Lenovo Legion 2 получит 130-Вт В базе данных сертификационного ведомства 3C обнаружились сведения о геймерском смартфоне Lenovo Legion 2...
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor