Так выглядит доступный Samsung Galaxy A22

Авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился изображениями смартфона Samsung Galaxy A22, который может стать самой доступной 5G-моделью в ассортименте корейского производителя. Его ориентировочная цена составляет 185 долларов. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Также Samsung может выпустить 4G-версию на одной из платформ MediaTek Helio и конфигурацией памяти на 3/32 ГБ памяти в нескольких регионах.