Такого еще не было: смартфону Vivo NEX 2 приписывают съемную камеру на магнитах

В прошлом году компания Vivo представила смартфон Vivo NEX, который одним из первых получил выдвижную фронтальную камеру. Теперь, по слухам, к выходу готовится его преемник Vivo NEX 2 с таким же необычным дизайном.

По неофициальной информации, у смартфона может быть съемная основная камера в виде квадрата, как у Huawei Mate 20 Pro. Она будет крепиться к корпусу на магнитах, поэтому «приклеить» ее можно в любое место. В результате, как и у Asus ZenFone 6, камера выступает в роли и основной, и фронтальной.

Когда камера снимается с корпуса — автоматически включается съемка. По слухам, внутри установят аккумулятор, который и обеспечит независимую работу камеры вне корпуса смартфона. Заряжаться он будет беспроводным путем, когда камера находится на месте.

Конечно, пока это лишь слухи, но учитывая любовь Vivo к экспериментам — все может быть. В любом случае, представители компании обещают, что официальный релиз Vivo NEX 2 состоится уже совсем скоро.