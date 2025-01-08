Такого вы ещё не видели - Yoga Book 9i получил два дисплея по 14 дюймов

Сегодня Lenovo обновила линейку устройств Yoga до 10-го поколения, включая новый лёгкий Yoga Slim 9i, двухэкранный ноутбук Yoga Book 9i с увеличенными дисплеями и трансформер Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition. Естественно, самым интересным является ноутбук Yoga Book 9i — этот двухэкранный ноутбук теперь оснащён 14-дюймовыми дисплеями, что ставит его в один ряд с ASUS ZenBook Duo. Экраны устройства имеют разрешение 2.8K с частотой 120 Гц, а их яркость увеличена до 750 нит (по сравнению с 400 нит у предыдущей модели). Модель получила обновление процессора до модели Intel Arrow Lake 255H, плюс Yoga Book нового поколения можно оснастить до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного хранилища. И при достаточно тонком корпусе устройство имеет три порта Thunderbolt 4, четыре динамика, поддержку Wi-Fi 7, увеличенную батарею и улучшенный дизайн подставки.

Интересно, что Lenovo обещает обширный набор приложений на базе искусственного интеллекта для Yoga Book — фирменное приложение для заметок Smart Note, читалка Smart Reader с функцией создания кратких обзоров книг и функция управления жестами Air Gestures для перемещения окон и прокрутки страниц. Но так как стоимость данного ноутбука составляет 2000 долларов, то шансов на то, что устройство будет востребованным на рынке, не так уж много. Это всё ещё игрушка и витрина возможностей компании, а не серийное устройство, которое будет покорять рынок в ближайшие несколько лет. Но выглядит, конечно, интересно.