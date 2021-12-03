Team Group выпустил систему жидкостного охлаждения SIREN GD240E AIO ARGB

Сегодня игровой суббренд T-FORCE анонсировал новый жидкостный кулер SIREN GD240E All-In-One ARGB CPU Liquid Cooler, который поставляется с монтажным кронштейном для новейшего сокета LGA 1700 и полностью поддерживает процессоры Intel 12-го поколения и материнские платы Z690, что делает его незаменимое охлаждающее решение для геймеров.

SIREN GD240E AIO ARGB поддерживает различные старые сокеты Intel и AMD, но также предоставляет монтажный комплект для новейшего сокета LGA 1700. Специально подобранное основание, опорные винты и монтажные кронштейны позволяют водоблоку плотно прилегать к процессору. Полный и равномерный контакт между поверхностями способствует быстрой передаче тепла к радиатору с ребрами высокой плотности, значительно увеличивая площадь рассеивания тепла и быстро отводя тепло от процессора. Для оптимизации эффективности и оптимизации пути теплопередачи SIREN GD240E оснащен сверхбыстрым водяным насосом со скоростью 4000 об/мин, который установлен на радиаторе, чтобы уменьшить износ и шум процессора, вызванный вибрациями водяного насоса. Охлаждающая способность в 5 раз выше, чем у типичных продуктов с жидкостным охлаждением, а также лучшая защита для процессоров Intel следующего поколения. SIREN GD240E - это универсальная система жидкостного охлаждения с первоклассным теплоотводом и визуальным эффектом благодаря элегантной зеркальной отделке водяного блока и высокоскоростным вентиляторам ARGB, которые поддерживают все основные программы освещения материнских плат.