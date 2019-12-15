TeamGroup представила два новых продукта

2019-12-15, Автор - Ramil; Продукт - T-Force CK5 и T-Force ARGB; [64]
TeamGroup представила нестандартные для себя продукты. Комплект охлаждающей жидкости T-Force CK5 и светодиодную ленту T-Force ARGB. Охлаждающая жидкость предназначена для открытых контуров и для твердотельных накопителей Cadera с жидкостным охлаждением.

T-Force CK5 использует антикоррозийные вещества для предотвращения преждевременной коррозии компонентов ПК с жидкостным охлаждением. Комплект поставляет с пятью цветами: синим, красным, зеленым, флуоресцентным зеленым и прозрачным белым.

Светодиодная лента T-Force ARGB изготовлена ​​из гибкого материала и включает в себя магнитный световой зажим. Каждый из 40 светодиодов внутри Uniform Strip является адресуемым и может управляться с программным обеспечением для создания уникального дизайна. О наличии продуктов информации на данный момент нет.

Комментарии и отзывы T-Force CK5 и T-Force ARGB
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