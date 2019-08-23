Teclast F5R и его функции

Компактный ноутбук получил сенсорный 11,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920x1080 точек) и металлический корпус-трансформер, который позволяет вывернуть крышку на 360 градусов и превратить аппарат в планшет под управлением Windows 10. «Сердцем» гаджета стал четырёхъядерный процессор Intel N3450 семейства Apollo Lake с 8 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Поддерживается два диапазона Wi-Fi (2,4 + 5 ГГц) для установки наиболее стабильного соединения с интернетом.Стоимость новинки составит 399 долларов.