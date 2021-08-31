Teclast представила мощнейший игровой ноутбук

Компания Teclast только что выпустила новый мощный ноутбук — Tbolt 20 Pro в качестве преемника Tbolt F15 Pro и Tbolt 10 DG Новый игровой монстр оснащен процессором Intel i5-8259U и 15,6-дюймовым матовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением. Стоит отметить, что процессор также предлагает тактовую частоту вплоть до 2,8 ГГц в режиме Turbo Boost. За его основу взяты четыре ядра и восемь потоков для одновременной и эффективной обработки нескольких задач. При этом это энергоэффективный процессор с тепловыделением TDP 28 Вт и максимальной мощностью 55 Вт. Дополнительно за графику отвечает интегрированная графика Iris Plus Graphics 655, а ещё Teclast добавила 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 256 ГБ SSD для хранения личного контента. А ещё на плате ноутбука имеется слот расширения, который позволяет увеличить объём встроенной памяти гаджета.

Эффективный отвод тепла обеспечивается с помощью двойных тепловых трубок, что повышает общую эффективность системы и снижает уровень шума от устройства. Важно отметить, что Teclast Tbolt 20 Pro с металлическим корпусом весит 1,8 кг, что довольно неплохо для игрового компьютера, а наличие батареи на 55 Втч обеспечивает приличное время автономной работы. К сожалению, информация о ценах и сроках, когда устройство будет доступно для приобретения, пока что нет. Мы, конечно, ожидаем, что устройство отправится в продажу в самое ближайшее время, но пока что если вы заинтересовались ноутбуком, стоит просто подождать релиза.