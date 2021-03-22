Teclast представила ноутбук TBOLT 10 DG

Teclast недавно объявил о планах начать производство высокопроизводительных ноутбуков в рамках новой линейки TBOLT. А сегодня китайский производитель электроники, имеющий репутацию производителя недорогих ноутбуков и планшетов начального уровня, представил TBolt 10 DG. Ноутбук является первым в линейке ноутбуков класса high-end TBolt. Название TBOLT 10 DG Notebook компанией Teclast довольно сбивает с толку, потому что размер ноутбука явно больше 10 дюймов — ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1920x1080 пикселей. Также за основу производительности устройства взят процессор Intel Core i7-10510U, графика Intel Iris Xe Max с 4 ГБ видеопамяти и до 8 гигабайт оперативной памяти. Стоимость пока что не сообщается.