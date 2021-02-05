Teclast скоро выпустит новую серию ноутбуков

Китайский бренд Teclast - это производитель недорогих ноутбуков и планшетов начального уровня. Бренд собирается выйти на рынок высококачественных ноутбуков 2 в 1, поскольку вскоре он собирается выпустить новую серию ноутбуков T.Bolt. Компания выпустила рекламный плакат с названием и фотографией ноутбука.

Судя по изображению T.Bolt имеет ультратонкий корпус с безрамочным дисплеем, нижняя панель которого является самой большой. Судя по слухам, новинка оснащена клавиатурой с подсветкой и большим тачпадом. Компания Teclast еще не раскрыла внутреннюю конфигурацию ноутбука, но ожидается, что он будет оснащен процессором Intel. Поскольку компания называет ноутбук высокого класса, можно предположить новинка получит процессор Intel Core 11-го поколения c графическим процессором Intel Xe.
Комментарии и отзывы Teclast T.Bolt
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