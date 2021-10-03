Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптический зум

Компания Tecno - один из производителей, добившихся больших успехов в бюджетном и среднем сегменте за последний год. Его серия Camon 17 предлагала большие экраны, большое время автономной работы аккумулятора и неплохие за свою цену камеры, а теперь у нас есть обширный первый взгляд на Camon 18 следующего поколения.

С точки зрения дизайна, Camon 18 будет иметь плоскую тыльную сторону с прямоугольными краями, дополненную плоским дисплеем с вырезом для камеры. С правой стороны расположится большая кнопка включения. Также известно что устройство будет продаваться в светлых и темно-синих тонах, хотя бытует мнение что мы можем увидеть больше цветовых решений.

Сзади расположится тройной объектив 16-135 мм и диафрагмой f / 1,6-3,5. Одна из камер будет иметь 60-кратный зум, который, как ожидается, обеспечит стабилизацию изображения.
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