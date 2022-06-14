Tecno Camon 19 Neo получил 90-Гц экран Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Camon 19 Neo, которая оценена в 195 долларов. Новинку оснастили 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android с фирменной оболочкой Tecno HiOS. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:29 . Продукт - Tecno Camon 19 Neo

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