Tecno POVA 6 Neo получил аккумулятор на 7000 мАч

Компания Tecno представила смартфон Pova 6 Neo, цена которого и дата начала продаж пока не раскрываются. Новинку оснастили 6,78-дюмовым экраном IPS с разрешением 2460:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 580 кд/м², фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины), 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой HIOS 14, а также черной, серебристой и зеленой расцветками.