Tecno Phantom V Flip показали на рендере

В сети появилось относительно качественное изображение складного смартфона Tecno Phantom V Flip, официальный релиз которого ожидается в четвертом квартале этого года. Рендер акцентирует внимание на круглом внешнем экране грядущей новинки и «карбоновой» текстуре панели. Также нельзя не заметить два модуля камеры и LED-вспышку.

По данным Google Play Console, Tecno Phantom V Flip получит 6,7-дюймовый гибкий дисплей с разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 480 PPI, 8 ГБ ОЗУ и 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 1300 с максимальной частотой до 3 ГГц и графикой Mali G77MC.