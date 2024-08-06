Tecno Phantom V2 Flip и Phantom V2 Fold показали на рендерах

Индийский инсайдер Парас Гуглани поделился изображениями складных смартфонов Tecno Phantom V2 Flip и Phantom V2 Fold, которые еще не были представлены официально. Рендеры плохого качества, но можно увидеть крупный внешний дисплей и блок камеры в левом углу у младшей модели, а также текстурированную тыльную панель и перископный модуль в составе основной камеры у старшей. По предварительным данным, смартфоны также оснастят аккумуляторами ёмкостью 4700 и 5700 мАч, а также однокристальными системами MediaTek Dimensity 9000+ и Dimensity 8020 соответственно. Любопытно, что те же самые процессоры использовались и в предыдущем поколении раскладушек. Возможно, таким образом производитель стремится сохранить невысокую цену.